В рамках распродажи GOG.com предлагает скачать бесплатную игру
В интернет-магазине GOG.com продолжается посвященная китайскому Новому году распродажа. Устроители рассказали, что в следующие два дня все желающие смогут получить дополнительную бесплатную игру.
На днях на GOG.com можно было обзавестись игрой King of Fighters 2002, а на данный момент в подарок предлагается стратегия Dungeons 2. Данная акция закончится 18 февраля в 17:00. Чтобы запросить копию, надо выполнить несколько простых действий: открыть аккаунт, перейти на главную страницу магазина и на баннере нажать на «Скачать бесплатно». Игра добавится в библиотеку, без защиты и с цифровыми бонусами: музыкой, обоями и руководством пользователя.
При создании Dungeons 2 разработчики обещали «практически точную копию симулятора подземелья Dungeon». Еще при выпуске первой части авторы говорили, что вдохновлялись легендарной игрой. «Вам надо будет уступить жажде мести Лорда и собрать новых монстров со всего подземного мира для того, чтобы выполнить его волю», – рассказали в Realmforge Studios. Релиз игры Dungeons 2 состоялся весной 2015 года для компьютеров, а в 2016-м вышла версия для PlayStation 4.
На днях на GOG.com можно было обзавестись игрой King of Fighters 2002, а на данный момент в подарок предлагается стратегия Dungeons 2. Данная акция закончится 18 февраля в 17:00. Чтобы запросить копию, надо выполнить несколько простых действий: открыть аккаунт, перейти на главную страницу магазина и на баннере нажать на «Скачать бесплатно». Игра добавится в библиотеку, без защиты и с цифровыми бонусами: музыкой, обоями и руководством пользователя.
При создании Dungeons 2 разработчики обещали «практически точную копию симулятора подземелья Dungeon». Еще при выпуске первой части авторы говорили, что вдохновлялись легендарной игрой. «Вам надо будет уступить жажде мести Лорда и собрать новых монстров со всего подземного мира для того, чтобы выполнить его волю», – рассказали в Realmforge Studios. Релиз игры Dungeons 2 состоялся весной 2015 года для компьютеров, а в 2016-м вышла версия для PlayStation 4.
Автор: Дрокина Татьяна