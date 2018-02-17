Поклонники назвали обнаженную Екатерину Варнаву в постели "инопланетной"
Катерина Варнава обнародовала на своей странице в Instagram новое пикантное фото, под которым поклонники назвали ее «инопланетной». По мнению подписчиков, телеведущая и артистка является обладательницей больших от природы глаз, даже без макияжа выделяющихся на ее лице.
Варнава решила не делать длинные подписи, оставив под снимком большое количество смайликов в виде сердечек. Поклонники отметили, что она отлично выглядит даже в утреннее время без косметики. На фотографии Варнава позирует в кровати, прикрывшись одеялом. Один из ее фанатов написал, что пересекался с ней на Камчатке, но не решился подойти, ввиду чего подписался на ее страницу.
Публикация за несколько минут собрала более 15 тысяч лайков. Фанаты пожелали Варнаве успехов и творческого вдохновения.
Варнава решила не делать длинные подписи, оставив под снимком большое количество смайликов в виде сердечек. Поклонники отметили, что она отлично выглядит даже в утреннее время без косметики. На фотографии Варнава позирует в кровати, прикрывшись одеялом. Один из ее фанатов написал, что пересекался с ней на Камчатке, но не решился подойти, ввиду чего подписался на ее страницу.
Публикация за несколько минут собрала более 15 тысяч лайков. Фанаты пожелали Варнаве успехов и творческого вдохновения.
Автор: Махов Артем