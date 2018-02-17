Защитницы животных разделись в первый день Недели моды в Лондоне
Защитницы животных разделись, чтобы привлечь внимание к своей акции. Событие происходило на Недели моды в Лондоне.
Наполовину голые женщины вышли с лозунгами прекратить использовать для создания одежды изделия из различных животных. Они призывали надеть собственную кожу, чтобы почувствовать мучения кроликов или телят.
Как сообщают британские СМИ, мероприятие организовала PETA («Люди за этичное обращение с животными»).
Наполовину голые женщины вышли с лозунгами прекратить использовать для создания одежды изделия из различных животных. Они призывали надеть собственную кожу, чтобы почувствовать мучения кроликов или телят.
Как сообщают британские СМИ, мероприятие организовала PETA («Люди за этичное обращение с животными»).
Автор: Северов Андрей