По дороге из Анапы в Краснодар чуть не задохнулась трехлетняя девочка
По пути из Анапы в Краснодар едва не задохнулась трехлетняя девочка. Помочь в сопровождении авто с нуждающимся в помощи ребенком решили сотрудники дежурно-патрульной службы.
Согласно имеющимся сведениям, сотрудники ДПС вели работу в Тахтамукайском районе Адыгеи, когда на трассе неожиданно остановилось авто. Из машины вышла женщина, рассказав, что они едут из Анапы, однако во время поездки ее трехлетней дочери внезапно стало плохо: ребенок начал словно задыхаться. Правоохранители решили на своем авто сопроводить транспорт женщины с нуждающейся в помощи девочкой. Благодаря этому удалось оперативно добраться до одной из больниц Краснодара, где малолетней оказали необходимую помощь, стабилизировав ее состояние.
Отмечается, что вышеупомянутая ситуация имела место еще 18 января, однако известно о ней общественности стало только сейчас. Все потому, что мать трехлетней девочки накануне направила в МВД Адыгеи благодарственное письмо в адрес сотрудников ДПС за спасение дочери.
Согласно имеющимся сведениям, сотрудники ДПС вели работу в Тахтамукайском районе Адыгеи, когда на трассе неожиданно остановилось авто. Из машины вышла женщина, рассказав, что они едут из Анапы, однако во время поездки ее трехлетней дочери внезапно стало плохо: ребенок начал словно задыхаться. Правоохранители решили на своем авто сопроводить транспорт женщины с нуждающейся в помощи девочкой. Благодаря этому удалось оперативно добраться до одной из больниц Краснодара, где малолетней оказали необходимую помощь, стабилизировав ее состояние.
Отмечается, что вышеупомянутая ситуация имела место еще 18 января, однако известно о ней общественности стало только сейчас. Все потому, что мать трехлетней девочки накануне направила в МВД Адыгеи благодарственное письмо в адрес сотрудников ДПС за спасение дочери.
Автор: Марина Вебер