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После урагана «Мария» на Пуэрто-Рико заметили таинственный объект
После прошедшего на Пуэрто-Рико урагана «Мария» заметили таинственный объект. Автором фотографий выступил исследователь паранормальных явлений Джошуа П. Уоррен, представив их на вчерашней встрече уфологов.

После урагана «Мария» на Пуэрто-Рико заметили таинственный объект


После разрушительной силы урагана, обрушившегося на остров 20 сентября 2017 года, рядом с секретными правительственными базами у Лагуны Картахены появилось много странных объектов.

На первом фотоснимке изначально можно рассмотреть только обычный самолет с припаркованным белым автомобилем. Однако при детальном рассмотрении становится заметным странный конусообразный объект с лопастями высоко над корпусом.

Автор: Сёмина Виктория
Вчера, 16:10
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