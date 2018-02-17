После урагана «Мария» на Пуэрто-Рико заметили таинственный объект
После прошедшего на Пуэрто-Рико урагана «Мария» заметили таинственный объект. Автором фотографий выступил исследователь паранормальных явлений Джошуа П. Уоррен, представив их на вчерашней встрече уфологов.
После разрушительной силы урагана, обрушившегося на остров 20 сентября 2017 года, рядом с секретными правительственными базами у Лагуны Картахены появилось много странных объектов.
На первом фотоснимке изначально можно рассмотреть только обычный самолет с припаркованным белым автомобилем. Однако при детальном рассмотрении становится заметным странный конусообразный объект с лопастями высоко над корпусом.
После разрушительной силы урагана, обрушившегося на остров 20 сентября 2017 года, рядом с секретными правительственными базами у Лагуны Картахены появилось много странных объектов.
На первом фотоснимке изначально можно рассмотреть только обычный самолет с припаркованным белым автомобилем. Однако при детальном рассмотрении становится заметным странный конусообразный объект с лопастями высоко над корпусом.
Автор: Сёмина Виктория