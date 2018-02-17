Москвичи смогут увидеть верхнее соединение Меркурия с Солнцем
Сегодня жители Москвы смогут увидеть верхнее соединение Солнца и Меркурия. По словам специалистов, явление рекомендуется наблюдать примерно с 15:00 до 15:15 по московскому времени.
По данным издания "Инфореактор", видеть соединение двух объектов можно будет посредством обычного бинокля. Из-за того, что сегодня в Москве достаточно пасмурная погода, солнечные лучи не станут помехой при наблюдении за явлением. Специалисты отмечают, что два небесных тела пересекутся в перспективе всего на несколько минут, ввиду чего всем желающим стоит подготовиться к этому заранее.
Более отчетливо планета будет просматриваться при максимальном удалении от Солнца. Ранее западные специалисты отмечали, что магнитная активность на Земле может существенно измениться из-за пересечения планеты и Солнца. В частности, не исключаются скачки в атмосферном давлении.
31 января жители России уже стали свидетелями уникального явления под названием «кровавая Луна». По словам специалистов, в конце минувшего месяца спутник Земли находился в особой фазе в отношении Солнца, из-за чего окрасился в ярко-красный цвет. Тогда наблюдать за уникальным явлением можно было посредством простых биноклей или домашних телескопов.
По данным издания "Инфореактор", видеть соединение двух объектов можно будет посредством обычного бинокля. Из-за того, что сегодня в Москве достаточно пасмурная погода, солнечные лучи не станут помехой при наблюдении за явлением. Специалисты отмечают, что два небесных тела пересекутся в перспективе всего на несколько минут, ввиду чего всем желающим стоит подготовиться к этому заранее.
Более отчетливо планета будет просматриваться при максимальном удалении от Солнца. Ранее западные специалисты отмечали, что магнитная активность на Земле может существенно измениться из-за пересечения планеты и Солнца. В частности, не исключаются скачки в атмосферном давлении.
31 января жители России уже стали свидетелями уникального явления под названием «кровавая Луна». По словам специалистов, в конце минувшего месяца спутник Земли находился в особой фазе в отношении Солнца, из-за чего окрасился в ярко-красный цвет. Тогда наблюдать за уникальным явлением можно было посредством простых биноклей или домашних телескопов.
Автор: Махов Артем