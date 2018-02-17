«Дом-2»: Зрители считают, что после родов Ольга Рапунцель вернется к Илье Яббарову
Зрители телепроекта «Дом-2» считают, что после родов Ольга Рапунцель вернется к Илье Яббарову. У последнего конфликт с Дмитрием Дмитриенко, который произошел из-за чувств к Рапунцель.
Поклонники «Дома-2» отмечают, что им не ясна мотивация героев проекта. Сейчас Илья Яббаров испытывает чувства к Алене Савкиной, но зрители с опытом помнят, что ранее он встречался с Ольгой Рапунцель. Зрители объясняют вражду между Яббаровым и Дмитриенко тем, что Илья до сих пор испытывает чувства к бывшей возлюбленной. Он не один раз вламывался в VIP-дом, где сейчас живут супруги, и дрался с оппонентом. Семья уже выехала за периметр стройки. Момент, как себя повел Яббаров при отъезде супругов, попал на видео.
Несмотря на то, что участник проекта выпрашивал у матери Савкиной разрешения встречаться с дочерью, зрители считают, что он, все же, намерен восстановить отношения с Рапунцель.
Поклонники «Дома-2» отмечают, что им не ясна мотивация героев проекта. Сейчас Илья Яббаров испытывает чувства к Алене Савкиной, но зрители с опытом помнят, что ранее он встречался с Ольгой Рапунцель. Зрители объясняют вражду между Яббаровым и Дмитриенко тем, что Илья до сих пор испытывает чувства к бывшей возлюбленной. Он не один раз вламывался в VIP-дом, где сейчас живут супруги, и дрался с оппонентом. Семья уже выехала за периметр стройки. Момент, как себя повел Яббаров при отъезде супругов, попал на видео.
Несмотря на то, что участник проекта выпрашивал у матери Савкиной разрешения встречаться с дочерью, зрители считают, что он, все же, намерен восстановить отношения с Рапунцель.
Автор: Сергей Сидорин