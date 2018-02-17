В Ленобласти автобус с детьми съехал в кювет
На территории Ленобласти перевозивший детей автобус съехал в кювет. Данные о происшествии предоставляются отечественными массмедиа, которые ссылаются на заявления представителей экстренных служб.
Согласно имеющимся в распоряжении СМИ сведениям, указанная авария отмечена 17 февраля на 118 км трассы Р-23 “Псков”. В Лужском районе водитель автобуса потерял управление над транспортом, вследствие чего тот съехал в кювет. Отмечается, что в салоне находились 29 граждан, притом 21 из них — дети. Предварительно, в результате указанного ДТП в Ленобласти пострадал один сопровождающий.
Сейчас сотрудники экстренных служб региона занимаются выяснением обстоятельств произошедшего, а также оказывают необходимую помощь участникам аварии. Детали проводимой проверки не разглашаются, впоследствии также может приниматься процессуальное решение.
Ранее “Актуальные новости” информировали общественность, что под Санкт-Петербургом автобус с иностранными туристами столкнулся на перегоне с поездом.
Согласно имеющимся в распоряжении СМИ сведениям, указанная авария отмечена 17 февраля на 118 км трассы Р-23 “Псков”. В Лужском районе водитель автобуса потерял управление над транспортом, вследствие чего тот съехал в кювет. Отмечается, что в салоне находились 29 граждан, притом 21 из них — дети. Предварительно, в результате указанного ДТП в Ленобласти пострадал один сопровождающий.
Сейчас сотрудники экстренных служб региона занимаются выяснением обстоятельств произошедшего, а также оказывают необходимую помощь участникам аварии. Детали проводимой проверки не разглашаются, впоследствии также может приниматься процессуальное решение.
Ранее “Актуальные новости” информировали общественность, что под Санкт-Петербургом автобус с иностранными туристами столкнулся на перегоне с поездом.
Автор: Марина Вебер