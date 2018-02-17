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Подписчиков Саши Артемовой возмутило фото с Паниным
Участница «Дома-2» Саша Артемова опубликовала фото с известным актером Алексеем Паниным, вызвавшее массу возмущений. Известная по популярной телестройке девушка обнародовала снимок на странице в Instagram.

Подписчиков Саши Артемовой возмутило фото с Паниным


«Узнали?» – спросила она у своих подписчиков. Однако те раскритиковали публикацию Артемовой. «Фу, не брезгуешь стоять около него?», «Стоят, как хозяин с собакой», «Да, видно, что совсем глупая, но это не страшно, с возрастом пройдёт», – прокомментировали фото подписчики.

Саша Артемова в ответ на такие выпады опубликовала селфи с Паниным и оставила злобный комментарий. «Такое ощущение, что представив фото с Лешей, я выставила наши с ним жизни на суд. Знаете, засуньте свои грязные комментарии поглубже в одно место!» – разошлась участница «Дома-2».

Как сообщалось ранее, Алексею Панину, задержанному на МКАД 5 февраля, грозит 15 суток заключения или 150 часов работ. Напомним, скандальный актер недавно опубликовал откровенное фото, которое почти сразу было удалено. На нем актер со своей супругой были запечатлены абсолютно голые.

Автор: Дрокина Татьяна
Вчера, 22:40
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