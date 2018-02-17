Ольга Бузова забыла «отфотошопить тело» на новом селфи
Ольгу Бузову обвинили в том, что она забыла «отфотошопить тело» на новом снимке. По мнению поклонников певицы, на последнем фото, обнародованным ею на странице в Instagram, она применила обработку только к лицу.
На снимке Бузова позирует на синем фоне в красном вечернем платье. Фанаты заметили, что на лице певицы имеются следы ретуширования. В то же время, на теле Бузовой остались нетронутые родинки и морщины, что привлекло вникание поклонников. Один комментаторов написал, что певица «отфотошопила только лицо, а про тело забыла».
«В жизни главное – подняться выше не выше окружающих, а превзойти самого себя», - написала Бузова под снимком. Несмотря на массу негативных комментариев, публикация набрала более 280 тысяч лайков.
На снимке Бузова позирует на синем фоне в красном вечернем платье. Фанаты заметили, что на лице певицы имеются следы ретуширования. В то же время, на теле Бузовой остались нетронутые родинки и морщины, что привлекло вникание поклонников. Один комментаторов написал, что певица «отфотошопила только лицо, а про тело забыла».
«В жизни главное – подняться выше не выше окружающих, а превзойти самого себя», - написала Бузова под снимком. Несмотря на массу негативных комментариев, публикация набрала более 280 тысяч лайков.
Автор: Махов Артем