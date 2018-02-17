Елена Ваенга взволновала поклонников фото с капельницей
Отечественная певица Елена Ваенга взволновала своих поклонников фото с капельницей. Соответствующий снимок артистка разместила на своей личной странице в сети Instagram.
Перед поездкой с супругом на отдых Елена Ваенга заболела, поэтому ей пришлось лечь в больницу, чтобы восстановить силы. Снимком жены под капельницей ее муж поделился еще несколько дней назад, однако даже сейчас знаменитость остается в палате. На своей странице в соцсети артистка разместила очередной кадр из медучреждения, где заметно, что она по-прежнему остается под капельницей. “Прям подзадолбало”, — пожаловалась Ваенга поклонникам, сетуя на столь длительное пребывание в больнице.
Многие подписчики после такого поста начали волноваться за кумира, пытаясь узнать, что именно волнует певицу, и почему она так долго не может восстановиться. Большинство фолловеров начали активно в комментариях желать Елене Ваенге скорейшего выздоровления, а сама публикация успела собрать более 3 тысяч отметок “Мне нравится”.
Перед поездкой с супругом на отдых Елена Ваенга заболела, поэтому ей пришлось лечь в больницу, чтобы восстановить силы. Снимком жены под капельницей ее муж поделился еще несколько дней назад, однако даже сейчас знаменитость остается в палате. На своей странице в соцсети артистка разместила очередной кадр из медучреждения, где заметно, что она по-прежнему остается под капельницей. “Прям подзадолбало”, — пожаловалась Ваенга поклонникам, сетуя на столь длительное пребывание в больнице.
Многие подписчики после такого поста начали волноваться за кумира, пытаясь узнать, что именно волнует певицу, и почему она так долго не может восстановиться. Большинство фолловеров начали активно в комментариях желать Елене Ваенге скорейшего выздоровления, а сама публикация успела собрать более 3 тысяч отметок “Мне нравится”.
Автор: Марина Вебер