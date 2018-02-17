В Кемеровской области мужчина сорвался со столба во время празднования Масленицы
В Кемеровской области во время празднования Масленицы мужчина сорвался с высокого деревянного столба. По информации от канала Mash, пострадавший получил серьезные травмы, ввиду чего его пришлось госпитализировать.
В Сети также появился ролик с места происшествия. На кадрах видно, что мужчина в нижнем белье пытается залезть на высокий деревянный столб с подвешенным на его вершине трофеем. В один момент он начинает скользить, после чего срывается вниз.
После случившегося жителю Кемеровской области удалось выжить, так как он приземлился на мягкий грунт. На место прибыли медики, госпитализировавшие мужчину. О его состоянии в настоящее время ничего не сообщается.
В Сети также появился ролик с места происшествия. На кадрах видно, что мужчина в нижнем белье пытается залезть на высокий деревянный столб с подвешенным на его вершине трофеем. В один момент он начинает скользить, после чего срывается вниз.
После случившегося жителю Кемеровской области удалось выжить, так как он приземлился на мягкий грунт. На место прибыли медики, госпитализировавшие мужчину. О его состоянии в настоящее время ничего не сообщается.
Автор: Махов Артем