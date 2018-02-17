Эмираты в 2020 году отправят миссию на Марс
Эмираты хотят использовать часть нефтяных денег, чтобы финансировать свою космическую программу. В 2020 году государство собирается отправить собственную миссию на Марс, а спустя 99 лет открыть там колонию.
Сейчас ОАЭ инвестировали $5,4 миллиарда в космическую программу. Власти объясняют, что это направление диверсификации экономики, зависящей от нефти. «Мы собираемся организовывать свои космические миссии и запускать спутники», – рассказал представитель местного Космического центра Салем Хумаид.
У Эмиратов амбициозные планы, чьей вершиной является покорение Красной Планеты. В ближайшей перспективе основной задачей называют запуск спутника, разработанного и собранного местными учеными. Он должен подняться с помощью японских партнеров в текущем году. Пока его отправили на тесты в Корею. ОАЭ и раньше запускали спутники, но их собирали вместе с партнерами. Сейчас все двести рабочих мест заняли только гражданами Эмиратов.
После запуска спутника начнется активная стадия марсианской программы. Зонд «Аль-Амаль», стартуя в 2020 году, выйдет на орбиту Красной Планеты в 2021-м, когда ОАЭ будет отмечать 50 лет независимости. Таким образом, Эмираты станут одним из девяти государств, работающих в сфере исследований Марса. Зонд выполнит исследовательскую миссию: изучит атмосферу и поверхность этой планеты.
Сейчас ОАЭ инвестировали $5,4 миллиарда в космическую программу. Власти объясняют, что это направление диверсификации экономики, зависящей от нефти. «Мы собираемся организовывать свои космические миссии и запускать спутники», – рассказал представитель местного Космического центра Салем Хумаид.
У Эмиратов амбициозные планы, чьей вершиной является покорение Красной Планеты. В ближайшей перспективе основной задачей называют запуск спутника, разработанного и собранного местными учеными. Он должен подняться с помощью японских партнеров в текущем году. Пока его отправили на тесты в Корею. ОАЭ и раньше запускали спутники, но их собирали вместе с партнерами. Сейчас все двести рабочих мест заняли только гражданами Эмиратов.
После запуска спутника начнется активная стадия марсианской программы. Зонд «Аль-Амаль», стартуя в 2020 году, выйдет на орбиту Красной Планеты в 2021-м, когда ОАЭ будет отмечать 50 лет независимости. Таким образом, Эмираты станут одним из девяти государств, работающих в сфере исследований Марса. Зонд выполнит исследовательскую миссию: изучит атмосферу и поверхность этой планеты.
Автор: Дрокина Татьяна