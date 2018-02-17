Народный артист Борис Щербаков несколько дней проведет в СИЗО Омска
Народный артист Борис Щербаков несколько дней проведет в СИЗО Омска, эти помещения будут использоваться для съемки передачи. Для него в проекте одного из городских каналов откроют секретные архивы про преступную группировку «Черная кошка».
Борис Щербаков расскажет о банде, посетив СИЗО, кинотеатр «Гигант» и местный архив. В СИЗО будет происходить моделирование допроса с участием знаменитого актера. В архиве он познакомится с ранее секретными материалами дела. Кинотеатр печально известен, как место складирования трупов жертв малолетних преступников. Работники этих учреждений с радостью общаются и берут автографы у телеведущего. Всего в съемках проекта используют 15 различных площадок.
ОПГ "Черная кошка" состояла в основном из несовершеннолетних бандитов. Главной добычей преступников была одежда других детей, которых они убивали. В сложное послевоенное время вещи были на вес золота, особенно детские. Трупы обворованных детей они прятали на чердаке кинотеатра.
Борис Щербаков расскажет о банде, посетив СИЗО, кинотеатр «Гигант» и местный архив. В СИЗО будет происходить моделирование допроса с участием знаменитого актера. В архиве он познакомится с ранее секретными материалами дела. Кинотеатр печально известен, как место складирования трупов жертв малолетних преступников. Работники этих учреждений с радостью общаются и берут автографы у телеведущего. Всего в съемках проекта используют 15 различных площадок.
ОПГ "Черная кошка" состояла в основном из несовершеннолетних бандитов. Главной добычей преступников была одежда других детей, которых они убивали. В сложное послевоенное время вещи были на вес золота, особенно детские. Трупы обворованных детей они прятали на чердаке кинотеатра.
Автор: Северов Андрей