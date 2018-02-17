Хоккеистам перед матчем "Россия-США" запретили рукопожатия
Организационный комитет Олимпийских игр-2018 запретил хоккеистам рукопожатия перед матчем «Россия-США». Соответствующие сведения были обнародованы на странице Федерации хоккея РФ в Twitter.
«Решение о запрете рукопожатий касается не только российских и американских спортсменов, но и всех участников игр. Причиной этому послужили многочисленные случаи заболевания норовирусом, из-за которых изначально пришлось полностью сменить контингент охраны на Олимпиаде. После матчей командам также запрещено делать традиционное отбивание кулачков», - говорится в сообщении ФХРФ.
Общее количество гостей и участников Олимпийских игр в Пхенчхане, заразившихся норовирусом, составило примерно 260 человек. Большая часть из них уже прошла лечение в локальных больницах и была выписана. Ранее из-за эпидемии местный организационный комитет был вынужден полностью сменить весь обслуживающий персонал на Играх.
Российские спортсмены 16 февраля одержали победу над сборной Словении по хоккею, завершив встречу со светом 8:2. Сегодня атлеты сыграют с США. Матч между сборными командами двух государств начнется в 15:10 по московскому времени.
«Решение о запрете рукопожатий касается не только российских и американских спортсменов, но и всех участников игр. Причиной этому послужили многочисленные случаи заболевания норовирусом, из-за которых изначально пришлось полностью сменить контингент охраны на Олимпиаде. После матчей командам также запрещено делать традиционное отбивание кулачков», - говорится в сообщении ФХРФ.
Общее количество гостей и участников Олимпийских игр в Пхенчхане, заразившихся норовирусом, составило примерно 260 человек. Большая часть из них уже прошла лечение в локальных больницах и была выписана. Ранее из-за эпидемии местный организационный комитет был вынужден полностью сменить весь обслуживающий персонал на Играх.
Российские спортсмены 16 февраля одержали победу над сборной Словении по хоккею, завершив встречу со светом 8:2. Сегодня атлеты сыграют с США. Матч между сборными командами двух государств начнется в 15:10 по московскому времени.
Автор: Махов Артем