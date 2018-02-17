В Сочи пьяный пациент напал на работников скорой
В Сочи нетрезвый пациент напал на работников скорой помощи и нанес им телесные повреждения. Такие сведения предоставляет общественности Ирина Волк, являющаяся официальным представителем МВД РФ.
Согласно полученным в ходе предварительной проверки сведениям, в скорую помощь поступил вызов, после чего по указанному адресу отправили медработников. Однако мужчина, нуждавшийся в помощи, находился в нетрезвом состоянии и в ходе конфликта набросился на прибывших. В частности, повреждения нарушитель порядка нанес фельдшеру, а также водителю “картеры” скорой помощи.
Впоследствии на место также пришлось вызывать сотрудников полиции города Сочи. Правоохранители приняли решение доставить подозреваемого в участок для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Уже назначена судмедэкспертиза, однако, уточнила представитель МВД, проверка по данному факту продолжается. Кроме того, по итогам полученных материалов будет приниматься последующее решение о возбуждении уголовного делопроизводства.
Согласно полученным в ходе предварительной проверки сведениям, в скорую помощь поступил вызов, после чего по указанному адресу отправили медработников. Однако мужчина, нуждавшийся в помощи, находился в нетрезвом состоянии и в ходе конфликта набросился на прибывших. В частности, повреждения нарушитель порядка нанес фельдшеру, а также водителю “картеры” скорой помощи.
Впоследствии на место также пришлось вызывать сотрудников полиции города Сочи. Правоохранители приняли решение доставить подозреваемого в участок для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Уже назначена судмедэкспертиза, однако, уточнила представитель МВД, проверка по данному факту продолжается. Кроме того, по итогам полученных материалов будет приниматься последующее решение о возбуждении уголовного делопроизводства.
Автор: Марина Вебер