Источник: Встреча в "нормандском формате" в Германии может не состояться
Встреча «нормандского формата» в Германии по вопросу урегулирования ситуации в Украине может не состояться. Об этом сообщили источники в российской делегации.
Причинами отмены консультаций источник назвал «плотный график всех участников, кроме России». Представители РФ были готовы провести официальную встречу 17 февраля, но подтверждение о проведении мероприятия получено не было. В Мюнхене в настоящее время проходит конференция по вопросам безопасности.
В МИД ФРГ также подтвердили ранее приведенные сведения. По информации от представителей ведомства, полпреды Франции, Германии и Украины не смогут приехать в Мюнхен «исключительно из-за занятости и не состыковки рабочих графиков». В ФРГ также подчеркнули, что правительство страны изначально негативно отнеслось к проведению мероприятия в стране, так как для этого пришлось бы переносить конференцию по безопасности. Украинская сторона пока никак не прокомментировала отмену встречи.
Причинами отмены консультаций источник назвал «плотный график всех участников, кроме России». Представители РФ были готовы провести официальную встречу 17 февраля, но подтверждение о проведении мероприятия получено не было. В Мюнхене в настоящее время проходит конференция по вопросам безопасности.
В МИД ФРГ также подтвердили ранее приведенные сведения. По информации от представителей ведомства, полпреды Франции, Германии и Украины не смогут приехать в Мюнхен «исключительно из-за занятости и не состыковки рабочих графиков». В ФРГ также подчеркнули, что правительство страны изначально негативно отнеслось к проведению мероприятия в стране, так как для этого пришлось бы переносить конференцию по безопасности. Украинская сторона пока никак не прокомментировала отмену встречи.
Автор: Махов Артем