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Смартфон Essential PH-1 получит новый вариант цвета с помощником Amazon Alexa
Смартфон Essential PH-1 получит новый эксклюзивный вариант цвета — Halo Grey. Кроме того, в данном окрасе устройство оснастят голосовым помощником Amazon Alexa, передает Gizmo.

Смартфон Essential PH-1 получит новый вариант цвета с помощником Amazon Alexa

15 февраля Essential анонсировала три новых цветовых варианта для PH-1, а именно Ocean Depths, Stellar Grey и Copper Black. Накануне компания также рассказала об еще одном цвете — Halo Grey. Новый вариант цвета выглядит как версия Stellar Grey, имея ту же матовую отделку, но с серебристым отливом. В отличие от других цветов, он поставляется с встроенным голосовым помощником Amazon Alexa. Для покупки версия станет доступна 21 февраля, но оформить предзаказ можно уже сейчас. Стоимость такого устройства составит почти 450 долларов или 500 долларов с камерой 360°.

Кроме того, для тех, кого не заинтересовал новый представленный официальным производителем цвет, Amazon также продает варианты Black Moon и Pure White стоимостью 450 долларов без камеры и 500 долларов США — с камерой.

Автор: Марина Вебер
Вчера, 14:10
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