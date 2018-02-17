Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.65 USD 56.36
Курс валют на 17.02.2018
exclusive / Наука / Авторские материалы

В Огайо мужчина на рыбалке увидел НЛО
В американском штате Огайо местный житель во время рыбалки случайно увидел НЛО. По словам мужчины, неопознанный объект имел форму яйца и двигался с большой скоростью над водоемом.

В Огайо мужчина на рыбалке увидел НЛО


Инцидент произошел в парке Нельсон в Гарретсвилле. По словам мужчины, ранним утром он отправился на озеро на рыбалку. Примерно в обеденное время житель США начал собираться домой, но услышал громкий шум. Спустя мгновенье он поднял голову и увидел над собой НЛО, которое застыло на несколько секунд, после чего улетело в направлении горизонта.

В тот момент в руках у мужчины был фотоаппарат, ввиду чего он смог запечатлеть странный объект. На снимке видно, что он выполнен из материала, напоминающего гранит. Кроме того, НЛО не оставлял за собой никаких выхлопов, ввиду чего мог работать на особом виде топлива или посредством преодоления гравитации.

По словам мужчины, он сделал снимок НЛО еще в октябре 2011 года, но решил обнародовать его только сейчас, так как боялся реакции спецслужб. Уфолог Питер Дэвенпорт рассказал, что ранее никогда не сталкивался с подобными явлениями, ввиду чего не может дать характеристику объекту. Визуально он похож на пролетающий мимо мужчины камень.

Автор: Махов Артем
Вчера, 14:10
Читайте также
Командир ЧВК Вагнера Андрей Трошев
В Уфе скончалась 22-летняя рапиристка Татьяна
ФССП: Задолженность россиян приблизилась к 5 трлн
Петр Порошенко назвал условия, при которых пойдет
Бомбивший Сирию эсминец США зашел в Черное море
Хоккеистам перед матчем "Россия-США" запретили
Политолог оценил озвученные главой МИД Германии
Звезда соцсетей из Воронежа опубликовала
ФНС: С 1 июля малая торговля и общепит перейдут
Китай начал поставлять фрукты и овощи в Россию и
Источник: Встреча в "нормандском формате" в
Защитницы животных разделись в первый день Недели
Добавление комментария
Последние новости
18.02, 01:00 Ученые: Борщ помогает женщинам сбросить лишние килограммы
18.02, 00:31 Голливудский актер Джон Траволта отмечает 64-й день
17.02, 23:58 В России 18 февраля православные отмечают Прощеное
17.02, 23:41 Специалист рассказал о темной материи и "микромире"
17.02, 23:23 Новый видеодрайвер Intel автоматически оптимизирует игры
17.02, 23:04 Командир ЧВК Вагнера Андрей Трошев прокомментировал
17.02, 23:00 Эксперты рассказали о пяти главных ошибках нового
17.02, 22:40 Подписчиков Саши Артемовой возмутило фото с Паниным
17.02, 22:19 «Дом-2»: Зрители считают, что после родов Ольга
17.02, 22:00 В рамках распродажи GOG.com предлагает скачать
17.02, 21:37 Разработчики подарят один биткоин первому, кто пройдёт
17.02, 21:31 В Башкирии нетерпеливая пациентка изрезала врача
17.02, 21:29 Бритни Спирс выложила видео исполнения фуэте
17.02, 21:28 В Фрязино было найдено тело неопознанного мужчины
17.02, 21:25 В Воронеже свыше 100 фанатов спели колыбельную
17.02, 21:21 Внедорожный пикап RAM 1500 получил спецверсию Sport
17.02, 21:20 Обложку глянцевого журнала впервые украсила
17.02, 21:16 В квартире на северо&#8209;западе Москвы обнаружен труп
17.02, 21:13 В Екатеринбурге школьники несколько часов играли рядом с
17.02, 21:11 При ДТП с грузовиком в Подмосковье погиб человек