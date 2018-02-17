В Огайо мужчина на рыбалке увидел НЛО
В американском штате Огайо местный житель во время рыбалки случайно увидел НЛО. По словам мужчины, неопознанный объект имел форму яйца и двигался с большой скоростью над водоемом.
Инцидент произошел в парке Нельсон в Гарретсвилле. По словам мужчины, ранним утром он отправился на озеро на рыбалку. Примерно в обеденное время житель США начал собираться домой, но услышал громкий шум. Спустя мгновенье он поднял голову и увидел над собой НЛО, которое застыло на несколько секунд, после чего улетело в направлении горизонта.
В тот момент в руках у мужчины был фотоаппарат, ввиду чего он смог запечатлеть странный объект. На снимке видно, что он выполнен из материала, напоминающего гранит. Кроме того, НЛО не оставлял за собой никаких выхлопов, ввиду чего мог работать на особом виде топлива или посредством преодоления гравитации.
По словам мужчины, он сделал снимок НЛО еще в октябре 2011 года, но решил обнародовать его только сейчас, так как боялся реакции спецслужб. Уфолог Питер Дэвенпорт рассказал, что ранее никогда не сталкивался с подобными явлениями, ввиду чего не может дать характеристику объекту. Визуально он похож на пролетающий мимо мужчины камень.
Инцидент произошел в парке Нельсон в Гарретсвилле. По словам мужчины, ранним утром он отправился на озеро на рыбалку. Примерно в обеденное время житель США начал собираться домой, но услышал громкий шум. Спустя мгновенье он поднял голову и увидел над собой НЛО, которое застыло на несколько секунд, после чего улетело в направлении горизонта.
В тот момент в руках у мужчины был фотоаппарат, ввиду чего он смог запечатлеть странный объект. На снимке видно, что он выполнен из материала, напоминающего гранит. Кроме того, НЛО не оставлял за собой никаких выхлопов, ввиду чего мог работать на особом виде топлива или посредством преодоления гравитации.
По словам мужчины, он сделал снимок НЛО еще в октябре 2011 года, но решил обнародовать его только сейчас, так как боялся реакции спецслужб. Уфолог Питер Дэвенпорт рассказал, что ранее никогда не сталкивался с подобными явлениями, ввиду чего не может дать характеристику объекту. Визуально он похож на пролетающий мимо мужчины камень.
Автор: Махов Артем