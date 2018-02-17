Xiaomi снизил российские цены на самые продаваемые гаджеты в честь 23 февраля
Китайский бренд Xiaomi в честь праздника 23 февраля решил снизить цены на самые продаваемые гаджеты. В акцию, распространяющуюся на всю территорию России, войдут модели Redmi Note 4, 5 и их версии с индексом «А», Mi A1 и Mi Mix 2.
Xiaomi опять решила порадовать российских поклонников устройств марки большими скидками. Зависит это исключительно от изначальной цены и модели. В любом случае скидка составит не менее тысячи рублей. Например, 16-гигабайтовый смартфона Redmi 5A обойдется не в 7 990, а в 6 990 рублей. Максимальная скидка будет предложена на безрамочный Mi Mix 2. С ее учетом скидки стоимость девайса составит 31 990 рублей.
Чтобы купить желаемый смартфон со скидкой, пользователь должен зарегистрироваться в магазине Mi-Shop, а потом воспользоваться полученной скидкой. В таком случае, даже если уже есть сертификат «Mi Клуба», то скидка суммироваться не будет. Известно, что акция продлится до 26 февраля.
Xiaomi опять решила порадовать российских поклонников устройств марки большими скидками. Зависит это исключительно от изначальной цены и модели. В любом случае скидка составит не менее тысячи рублей. Например, 16-гигабайтовый смартфона Redmi 5A обойдется не в 7 990, а в 6 990 рублей. Максимальная скидка будет предложена на безрамочный Mi Mix 2. С ее учетом скидки стоимость девайса составит 31 990 рублей.
Чтобы купить желаемый смартфон со скидкой, пользователь должен зарегистрироваться в магазине Mi-Shop, а потом воспользоваться полученной скидкой. В таком случае, даже если уже есть сертификат «Mi Клуба», то скидка суммироваться не будет. Известно, что акция продлится до 26 февраля.
Автор: Дрокина Татьяна