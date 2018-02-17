Владимир Соловьев предупредил Ольгу Бузову о появлении соперницы
Владимир Соловьев представил шуточное видео, в котором предупредил Бузову о появлении соперницы. Судя по кадрам, претенденткой на славу исполнительницы он считает радиоведущую Анну Шафран.
На видео Соловьев заявляет, что он со своей подопечной готов к коммерческим предложениям. «Ольга Бузова уже плачет, бьется в истерике, чувствуя, что ей на смену идет дива», – сообщил в ролике Соловьев. После этих слов появляется сама Шафран. Анна исполняет странную композицию и демонстрирует оригинальный танец. «Права на танец Аня должна защитить», – отметил телеведущий.
Подписчики Владимира Соловьева были восторжены новоиспеченной певицей. «Анна без комплексов, молодец», «Зажигай почаще», «Аня порвёт Бузову», «Даже Владимир неравнодушен к Бузовой. Она просто рвет мозг», «Шафран срочно в Дивы», – писали в комментариях под роликом.
Реакция Бузовой на появление мощной соперницы пока не известна. Может быть певица пока даже не подозревает об угрозе ее популярности.
На видео Соловьев заявляет, что он со своей подопечной готов к коммерческим предложениям. «Ольга Бузова уже плачет, бьется в истерике, чувствуя, что ей на смену идет дива», – сообщил в ролике Соловьев. После этих слов появляется сама Шафран. Анна исполняет странную композицию и демонстрирует оригинальный танец. «Права на танец Аня должна защитить», – отметил телеведущий.
Подписчики Владимира Соловьева были восторжены новоиспеченной певицей. «Анна без комплексов, молодец», «Зажигай почаще», «Аня порвёт Бузову», «Даже Владимир неравнодушен к Бузовой. Она просто рвет мозг», «Шафран срочно в Дивы», – писали в комментариях под роликом.
Реакция Бузовой на появление мощной соперницы пока не известна. Может быть певица пока даже не подозревает об угрозе ее популярности.
Автор: Дрокина Татьяна