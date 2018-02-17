В массовом ДТП в Ростове пострадала 36-летняя женщина
В Ростове зафиксировано массовое ДТП, участниками которого стали сразу три авто. В результате указанного происшествия пострадала 36-летняя женщина, о чем сообщают представители Госавтоинспекции.
Авария отмечена в Ростове в прошлую пятницу, 16 февраля. На улице Батуринской, размещенной в Железнодорожном районе города, управлявший Kia Rio 28-летний водитель в районе перекрестка не предоставил преимущество автомобилю ВАЗ-21102 с 18-летним водителем за рулем, который ехал по главной дороге. От удара иномарку откинуло в сторону, где она налетела на авто Kia той же модели, управляла им женщина.
В результате тройного ДТП была травмирована 36-летняя пассажирка, находившаяся в первой Kia Rio, водитель которой нарушил ПДД. Гражданку пришлось госпитализировать для оказания помощи. В госавтоинспекции уточняют, что сейчас по факту аварии организована предварительная проверка, после будут принимать процессуальное решение.
Ранее в Ростове автолюбитель протаранил дерево, а после сбежал с места ДТП.
Авария отмечена в Ростове в прошлую пятницу, 16 февраля. На улице Батуринской, размещенной в Железнодорожном районе города, управлявший Kia Rio 28-летний водитель в районе перекрестка не предоставил преимущество автомобилю ВАЗ-21102 с 18-летним водителем за рулем, который ехал по главной дороге. От удара иномарку откинуло в сторону, где она налетела на авто Kia той же модели, управляла им женщина.
В результате тройного ДТП была травмирована 36-летняя пассажирка, находившаяся в первой Kia Rio, водитель которой нарушил ПДД. Гражданку пришлось госпитализировать для оказания помощи. В госавтоинспекции уточняют, что сейчас по факту аварии организована предварительная проверка, после будут принимать процессуальное решение.
Ранее в Ростове автолюбитель протаранил дерево, а после сбежал с места ДТП.
Автор: Марина Вебер