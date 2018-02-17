LG представит флагманский смартфон с Snapdragon 845 в июне 2018 года
Компания LG намерена презентовать новый флагманский смартфон с Snapdragon 845 в июне 2018 года. По предварительной информации, гаджет может получить название LG V30, став аналогом более старой версии.
Окончательный вариант смартфона будет показан на рендерах в рамках MWC-2018. Одной из его особенностей станет дисплей MLCD + на 6,1 дюйма. За передачу цветов будет отвечать матрица RGBW, также работающая с камерами на передней и задней панелях. В смартфон установят чипсет Snapdragon 845 с 4 гигабайтами оперативной памяти и графическим интерфейсом Adreno 630.
LG V30 в новой версии получит заднюю камеру на 13 мегапикселей со сдвоенным объективом. Представители компании ранее сообщали, что все девайсы в текущем году планируется оснащать звуковым интерфейсом MIL-STD-810G, работающим совместно с двумя раздельными динамиками.
Среди другого функционала смартфона стоит выделить систему беспроводной зарядки, наличие цифрового помощника, который может распознавать голос и данные с камеры, и сенсор отпечатка пальца, расположенный на передней панели. По поводу стоимости нового флагмана от компании LG пока ничего не сообщается.
Окончательный вариант смартфона будет показан на рендерах в рамках MWC-2018. Одной из его особенностей станет дисплей MLCD + на 6,1 дюйма. За передачу цветов будет отвечать матрица RGBW, также работающая с камерами на передней и задней панелях. В смартфон установят чипсет Snapdragon 845 с 4 гигабайтами оперативной памяти и графическим интерфейсом Adreno 630.
LG V30 в новой версии получит заднюю камеру на 13 мегапикселей со сдвоенным объективом. Представители компании ранее сообщали, что все девайсы в текущем году планируется оснащать звуковым интерфейсом MIL-STD-810G, работающим совместно с двумя раздельными динамиками.
Среди другого функционала смартфона стоит выделить систему беспроводной зарядки, наличие цифрового помощника, который может распознавать голос и данные с камеры, и сенсор отпечатка пальца, расположенный на передней панели. По поводу стоимости нового флагмана от компании LG пока ничего не сообщается.
Автор: Махов Артем