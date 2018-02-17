Эксперты рассказали о пяти главных ошибках нового Samsung Galaxy S9
Эксперты рассказали о пяти ключевых ошибках готовящегося к выходу смартфона Samsung Galaxy S9. По мнению специалистов, южнокорейскому бренду стоит обратить внимание на эти недоработки.
Первым недостатком Samsung Galaxy S9 эксперты считают изогнутый экран, где практически отсутствуют даже боковые грани. Это может привести к ряду неудобств, например, искажению картинки, бликам и т.д. Второй брешью называют отсутствие чувствительности экрана устройства к силе нажатия. Эксперты допускают, что и блокировка девайса окажется не слишком удобной, и в некоторых условиях для активации рабочего режима придется приложить усилия.
Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание в случае Samsung Galaxy S9, — ассистент Bixby. Его многие назвали попыткой компании создать собственный аналог Siri, которая, по факту, не увенчалась успехом. Кроме того, довольно бесполезной функцией специалисты называют наличие у новой разработки возможности делать полностью прозрачными кнопки и панель.
Первым недостатком Samsung Galaxy S9 эксперты считают изогнутый экран, где практически отсутствуют даже боковые грани. Это может привести к ряду неудобств, например, искажению картинки, бликам и т.д. Второй брешью называют отсутствие чувствительности экрана устройства к силе нажатия. Эксперты допускают, что и блокировка девайса окажется не слишком удобной, и в некоторых условиях для активации рабочего режима придется приложить усилия.
Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание в случае Samsung Galaxy S9, — ассистент Bixby. Его многие назвали попыткой компании создать собственный аналог Siri, которая, по факту, не увенчалась успехом. Кроме того, довольно бесполезной функцией специалисты называют наличие у новой разработки возможности делать полностью прозрачными кнопки и панель.
Автор: Марина Вебер