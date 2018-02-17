В Грузии с рельсов сошел пассажирский поезд
В Грузии с рельсов сошел пассажирский поезд. По информации от локальной прессы, инцидент произошел из-за «технической проблемы».
В локальных СМИ также отметили, что в ходе инцидента никто серьезно не пострадал. Поломку удалось ликвидировать в кратчайшие сроки, ввиду чего поезд сейчас продолжает перевозить пассажиров по маршруту.
Состав, сошедший с рельсов, двигался из Боржоми на станцию в Бакуриани. Сейчас на аварийном участке проходит старая железная дорога с узкой колеей. Ее строительство началось еще в 1897 году. Из-за сложных погодных условий ремонт дороги затягивался на протяжении четырех последних лет.
В локальных СМИ также отметили, что в ходе инцидента никто серьезно не пострадал. Поломку удалось ликвидировать в кратчайшие сроки, ввиду чего поезд сейчас продолжает перевозить пассажиров по маршруту.
Состав, сошедший с рельсов, двигался из Боржоми на станцию в Бакуриани. Сейчас на аварийном участке проходит старая железная дорога с узкой колеей. Ее строительство началось еще в 1897 году. Из-за сложных погодных условий ремонт дороги затягивался на протяжении четырех последних лет.
Автор: Махов Артем