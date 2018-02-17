В Саратовской области 11-летняя девочка погибла, врезавшись в дерево на ледянке
В Саратовской области в субботу, 17 февраля, 11-летняя девочка погибла, врезавшись в дерево на ледянке. Следствие проводит по данному инциденту проверку, сообщили в управлении СК региона.
«По предварительной информации, в субботу днем девочка с семьей пошла кататься с горки на ледянке. Место было выбрано на окраине Калининска. Во время спуска ребенок столкнулся со стоящим внизу деревом. От полученных вследствие удара травм девочка умерла в машине скорой помощи», – сказано в сообщении.
По этом факту следователями проводится основательная проверка, по ее результатам будет принято дальнейшее решение, говорят в СК. Правоохранители призывают родителей максимально серьезно отнестись к безопасности своих детей во время разных зимних игр и всевозможных развлечений.
«К сожалению, часто зимние забавы травмоопасны, из-за чего взрослым надо учитывать все их особенности. Обязательно соблюдайте правила во время игр и четко объясняйте их ребенку», – добавлено в сообщении.
«По предварительной информации, в субботу днем девочка с семьей пошла кататься с горки на ледянке. Место было выбрано на окраине Калининска. Во время спуска ребенок столкнулся со стоящим внизу деревом. От полученных вследствие удара травм девочка умерла в машине скорой помощи», – сказано в сообщении.
По этом факту следователями проводится основательная проверка, по ее результатам будет принято дальнейшее решение, говорят в СК. Правоохранители призывают родителей максимально серьезно отнестись к безопасности своих детей во время разных зимних игр и всевозможных развлечений.
«К сожалению, часто зимние забавы травмоопасны, из-за чего взрослым надо учитывать все их особенности. Обязательно соблюдайте правила во время игр и четко объясняйте их ребенку», – добавлено в сообщении.
Автор: Дрокина Татьяна