В Таганроге в автосервисе сгорели две иномарки
Служба МЧС проинформировала о загоревшемся автосервисе в Таганроге. Сообщается о двух сгоревших иномарках В Таганроге в автосервисе сгорели две иномарки моделей Citroën Berlingo и Foton. Также говорится о первоначальной причине пожара в виде технической неисправности первой.
Сначала загорелся Berlingo, а далее огонь перешел и на Foton. В тушении пожара задействовали команду пожарных из 12 человек и 4 единицы техники.
Ликвидация пламени заняла не более пяти минут. Пострадавших в происшествии не оказалось. Детальная информация о техническом состоянии сгоревших машин не сообщается.
Сначала загорелся Berlingo, а далее огонь перешел и на Foton. В тушении пожара задействовали команду пожарных из 12 человек и 4 единицы техники.
Ликвидация пламени заняла не более пяти минут. Пострадавших в происшествии не оказалось. Детальная информация о техническом состоянии сгоревших машин не сообщается.
Автор: Сёмина Виктория