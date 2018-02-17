В Тюменской области попытка увеличить половой орган едва не довела мужчину до ампутации
На территории Тюменской области попытка увеличить самостоятельно половой член чуть не довела 42-летнего мужчину до ампутации вышеупомянутой части тела. Спасти жителя города Ишим от таких последствий удалось урологам.
В течение длительного времени 42-летний мужчина пытался самостоятельно увеличить половой член посредством введения под кожу инородных тел, в том числе вазелина. Это привело к развитию олеогранулема, инфекции, имеющей массу неприятных последствий, в том числе появления бугров, боли, искажения формы и изменения цвета интимного органа. Закончиться все для жителя Тюменской области могло ампутацией.
Однако врачи Ишима провели гражданину операцию Сапожкова-Райха, проходившую в несколько этапов. Завершилась она успешно, и сейчас мужчина переведен на амбулаторное лечение. Врачи отмечают, что более плачевные последствия наблюдались, если бы пациент обратился за помощью хотя бы на пару недель позже. Впрочем, даже сейчас медики отмечают, что после олеогранулема мужчины крайне редко возвращаются к нормальной половой жизни.
В течение длительного времени 42-летний мужчина пытался самостоятельно увеличить половой член посредством введения под кожу инородных тел, в том числе вазелина. Это привело к развитию олеогранулема, инфекции, имеющей массу неприятных последствий, в том числе появления бугров, боли, искажения формы и изменения цвета интимного органа. Закончиться все для жителя Тюменской области могло ампутацией.
Однако врачи Ишима провели гражданину операцию Сапожкова-Райха, проходившую в несколько этапов. Завершилась она успешно, и сейчас мужчина переведен на амбулаторное лечение. Врачи отмечают, что более плачевные последствия наблюдались, если бы пациент обратился за помощью хотя бы на пару недель позже. Впрочем, даже сейчас медики отмечают, что после олеогранулема мужчины крайне редко возвращаются к нормальной половой жизни.
Автор: Марина Вебер