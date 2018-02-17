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Названы самые редкие автомобили "АвтоВАЗа"
Названы самые редкие автомобили марки «АвтоВАЗ». Наиболее оригинальным из них оказался ВАЗ 210934 «Тарзан», который был выпущен в количестве всего 100 экземпляров.

Названы самые редкие автомобили "АвтоВАЗа"


Модель ВАЗ 210934 «Тарзан» впервые показали в 1997 году. Тогда представители компании отмечали, что седан на основе классической «девятки» должен будет стать лидером продаж благодаря повышенному клиренсу, что не свойственно для машин такого типа. Несмотря на это, из-за непривычного дизайна и повышенного ценника транспортное средство не получило большой популярности.

ВАЗ 21109 «Консул» также является редкой моделью от «АвтоВАЗа». Ее представили вместе с «Тарзаном» в 1997 году. Лимузин на основе классического авто получился низким и ненадежным, ввиду чего не получил большой популярности. В итоге машина представительского класса была снята с производства.

Далее в перечне самых редких автомобилей от отечественного производителя находится ВАЗ 212183 «Ландоле». Транспортное средство не получило привычный багажник, вместо которого установили борт от пикапа. Из-за плохой защиты груза от дождей и других факторов машина быстро потеряла популярность.

Автор: Махов Артем
Вчера, 15:02
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