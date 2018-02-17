AliExpress в России начал распродажу смартфонов Xiaomi, Samsung и Apple по рекордно низким ценам
В интернет-магазине сообщили, что начали в России распродажу смартфонов Xiaomi, Samsung и Apple по рекордно низким ценам. Продажи осуществляются через сертифицированный магазин Tmall, который продает технику для россиян с минимальной наценкой и официальной гарантией от производителей.
С 17 по 23 февраля смартфоны можно приобрести со скидкой до 40%. Речь идет о Redmi Note 4 и Redmi 5A от Xiaomi, Galaxy J5 (2017), Galaxy A5 (2017), Galaxy S7 от Samsung, а также как старые, так и новые модели iPhone.
Продавцы отмечают, что покупатели могут рассчитывать на максимально быструю доставку, поскольку склады ритейлера расположены в Москве и Санкт-Петербурге. Время доставки составит от 3 до 5 дней. В некоторых случаях это может занять до двух недель. Эксперты подчеркивают, что это все равно быстрее, чем если бы товары шли напрямую из Китая.
С 17 по 23 февраля смартфоны можно приобрести со скидкой до 40%. Речь идет о Redmi Note 4 и Redmi 5A от Xiaomi, Galaxy J5 (2017), Galaxy A5 (2017), Galaxy S7 от Samsung, а также как старые, так и новые модели iPhone.
Продавцы отмечают, что покупатели могут рассчитывать на максимально быструю доставку, поскольку склады ритейлера расположены в Москве и Санкт-Петербурге. Время доставки составит от 3 до 5 дней. В некоторых случаях это может занять до двух недель. Эксперты подчеркивают, что это все равно быстрее, чем если бы товары шли напрямую из Китая.
Автор: Сергей Сидорин