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Нюша обнародовала фото с подругами в образе "Ангелов Чарли"
Нюша обнародовала на своей странице в Instagram снимок, на котором они с подругами позируют в образе «Ангелов Чарли». Поклонники певицы отметили, что все три девушки обладают шикарными фигурами.

Нюша обнародовала фото с подругами в образе "Ангелов Чарли"


В настоящее время Нюша в компании друзей находится на отдыхе во Вьетнаме. На снимке она и ее подруги позируют в купальниках на фоне большой пальмы. Фанаты в комментариях начали засыпать певицу комплиментами касательно ее фигуры. Многие отметили, что Нюша идеально подобрала бикини, который подчеркивает ее сексуальные формы.

Публикация за считанные минуты набрала более 20 тысяч лайков. Один из подписчиков отметил, что они «именно так представляет себе рай».

Автор: Махов Артем
Вчера, 15:10
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