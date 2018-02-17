В Тульской области местные жители остались без воды
В Тульской области местные жители города Венев остались без воды. Сообщается о частичном нарушении холодного водоснабжения.
Пострадавшими оказались около сорока домов, расположенных в частном секторе, с местными жителями в количестве 130 человек. Причиной инцидента стали серьезные повреждения чугунной трубы. При этом горячего водоснабжения проблема не коснулась.
В настоящий момент на месте работают представители соответствующих служб для устранения неисправностей. Сообщается, что холодная вода отсутствует с 12 часов дня. Ситуацию контролирует ГУ МЧС Тульской области.
Пострадавшими оказались около сорока домов, расположенных в частном секторе, с местными жителями в количестве 130 человек. Причиной инцидента стали серьезные повреждения чугунной трубы. При этом горячего водоснабжения проблема не коснулась.
В настоящий момент на месте работают представители соответствующих служб для устранения неисправностей. Сообщается, что холодная вода отсутствует с 12 часов дня. Ситуацию контролирует ГУ МЧС Тульской области.
Автор: Сёмина Виктория