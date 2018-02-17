Во Флориде бывший полицейский сел в тюрьму за домогательства к проститутке
Во Флориде бывший полицейский получил тюремный срок за предложение интимной близости проститутке. Страж порядка много лет проработал в Джексонвилле.
57-летний мужчина, являющийся пенсионером, проработал в звании офицера 26 лет. Проходя мимо магазина, он сделал нескромное предложение девушке легкого поведения, а именно заняться с ним оральным сексом за пару десятков долларов. В итоге она обратилась в правоохранительные органы, а далее мужчина получил тюремный срок за необдуманную фразу.
57-летний мужчина, являющийся пенсионером, проработал в звании офицера 26 лет. Проходя мимо магазина, он сделал нескромное предложение девушке легкого поведения, а именно заняться с ним оральным сексом за пару десятков долларов. В итоге она обратилась в правоохранительные органы, а далее мужчина получил тюремный срок за необдуманную фразу.
Автор: Северов Андрей