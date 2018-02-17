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В Челябинской области 12-летние подростки устроили гонки на авто
На территории Челябинской области 12-летние подростки устроили гонки на настоящем автомобиле. Об указанном происшествии в одной из социальных сетей сообщила местная жительница.

В Челябинской области 12-летние подростки устроили гонки на авто

По словам очевидцев, происшествие имело место утром субботы, 17 января, на улице Славы в городе Копейск. Женщина занималась своим авто, когда услышала позади громкий рев. Обернувшись, гражданка заметила, как мимо на значительной скорости промчалось транспортное средство. За рулем последнего, насколько она успела заметить, находился ребенок. Впрочем, тогда очевидцы подумали, что рядом с ним отец, следящий за процессом.

Спустя время легковушка вернулась и остановилась, из салона вышли подростки, на вид которым было не больше 12 лет. Они поставили транспорт на сигнализацию и поспешно убежали. Свидетели происходящего предположили, что кто-то из школьников без ведома отца взял авто и устроил на нем гонки. Большинство пользователей осудили действия подростков, считая, что их поведение создавало угрозу для других участников дорожного движения.

Автор: Марина Вебер
Вчера, 17:50
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