Новый видеодрайвер Intel автоматически оптимизирует игры на компьютерах

В настоящее время приложение доступно как бета-версия, оно работает с ограниченным количеством игровых продуктов. Новинка предоставляет пользователям комплекс игровых возможностей. Процессор представляет собой гаджет, имеющий встроенную графику, аналогичная функция реализована в NVIDIA GeForce Experience. Речь идёт о повышении производительности игр на ПК и ноутбуках. Система получила процессор Iris Pro от Intel, она оптимизирует Street Fighter V: Metal Gear Survive и Arcade Edition, а также Kingdom Come: Deliverance. Они могут быть улучшены новым инструментом.В скором времени станут доступны Battlefield 4, American Truck Simulator и Battlefield 1. Указывается и на Call of Duty (World of Tanks, WWII, Destiny 2, Dota 2, League of Legends, Grand Theft Auto V и Overwatch).