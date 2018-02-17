Новый видеодрайвер Intel автоматически оптимизирует игры на компьютерах
Видеодрайвер, созданный инженерами компании Intel, в автоматическом режиме оптимизирует игровые продукты на ПК, продукт вскоре появится на ноутбуках HP и Dell, а также в устройствах NUC Hades Canyon.
В настоящее время приложение доступно как бета-версия, оно работает с ограниченным количеством игровых продуктов. Новинка предоставляет пользователям комплекс игровых возможностей. Процессор представляет собой гаджет, имеющий встроенную графику, аналогичная функция реализована в NVIDIA GeForce Experience. Речь идёт о повышении производительности игр на ПК и ноутбуках. Система получила процессор Iris Pro от Intel, она оптимизирует Street Fighter V: Metal Gear Survive и Arcade Edition, а также Kingdom Come: Deliverance. Они могут быть улучшены новым инструментом.
В скором времени станут доступны Battlefield 4, American Truck Simulator и Battlefield 1. Указывается и на Call of Duty (World of Tanks, WWII, Destiny 2, Dota 2, League of Legends, Grand Theft Auto V и Overwatch).
В настоящее время приложение доступно как бета-версия, оно работает с ограниченным количеством игровых продуктов. Новинка предоставляет пользователям комплекс игровых возможностей. Процессор представляет собой гаджет, имеющий встроенную графику, аналогичная функция реализована в NVIDIA GeForce Experience. Речь идёт о повышении производительности игр на ПК и ноутбуках. Система получила процессор Iris Pro от Intel, она оптимизирует Street Fighter V: Metal Gear Survive и Arcade Edition, а также Kingdom Come: Deliverance. Они могут быть улучшены новым инструментом.
В скором времени станут доступны Battlefield 4, American Truck Simulator и Battlefield 1. Указывается и на Call of Duty (World of Tanks, WWII, Destiny 2, Dota 2, League of Legends, Grand Theft Auto V и Overwatch).
Автор: Семен Зайцев