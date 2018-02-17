В Белоруссии задержали россиянина, который протаранил погранпункт
В Государственном пограничном комитете Белоруссии сообщили о задержании 43-летнего россиянина, который протаранил погранпункт Берестовица в Польшу. Своими действиями нарушитель подверг опасности жизнь и здоровье пассажиров автобуса, которые проходили таможенный досмотр.
В ведомстве отметили, что россиянин на скорости более 120 километров в час на автомобиле Fiat проехал на запрещающий сигнал светофора, сбил шлагбаум и врезался в заграждение, поставленное пограничниками. В результате столкновения автомобиль получил сильные повреждения, а у нарушителя зафиксированы гематомы и ссадины. Медики оказали ему помощь на месте инцидента, от госпитализации он отказался.
На данный момент мужчина находится в изоляторе временного содержания. В отношении его возбуждено уголовное дело. За правонарушение ему грозит до трех лет лишения свободы.
Мотивы задержанного не сообщаются. Также неизвестно в каком состоянии находился мужчина в момент незаконного пересечения границы.
В ведомстве отметили, что россиянин на скорости более 120 километров в час на автомобиле Fiat проехал на запрещающий сигнал светофора, сбил шлагбаум и врезался в заграждение, поставленное пограничниками. В результате столкновения автомобиль получил сильные повреждения, а у нарушителя зафиксированы гематомы и ссадины. Медики оказали ему помощь на месте инцидента, от госпитализации он отказался.
На данный момент мужчина находится в изоляторе временного содержания. В отношении его возбуждено уголовное дело. За правонарушение ему грозит до трех лет лишения свободы.
Мотивы задержанного не сообщаются. Также неизвестно в каком состоянии находился мужчина в момент незаконного пересечения границы.
Автор: Сергей Сидорин