Метро «Сенная площадь» закрыли на проверку из-за бесхозного предмета на платформе
17 февраля станция метрополитена «Сенная площадь», расположенная в подземке Санкт-Петербурга, закрыли на проверку. Примерно в 14:10 станция и переходы, находящиеся на ней, были закрыты для пассажиров. Причиной этому стало то, что на платформе обнаружили некий бесхозный предмет.
Об этом инциденте сообщила пресс-служба Петербургской подземки. По этому факту была проведена тщательная проверка. После нее станция метро возобновила работу.
Представители пресс-службы питерского метрополитена рассказали, что вестибюль и переходы на такие станции, как «Спасская» и «Садовая», открыли в 14:52. Оперативные службы изучили найденные вещи, никаких взрывоопасных веществ среди них обнаружено не было. Проверка заняла порядка 40 минут. После этой процедуры «Сенная» вернулась к обычной работе.
Об этом инциденте сообщила пресс-служба Петербургской подземки. По этому факту была проведена тщательная проверка. После нее станция метро возобновила работу.
Представители пресс-службы питерского метрополитена рассказали, что вестибюль и переходы на такие станции, как «Спасская» и «Садовая», открыли в 14:52. Оперативные службы изучили найденные вещи, никаких взрывоопасных веществ среди них обнаружено не было. Проверка заняла порядка 40 минут. После этой процедуры «Сенная» вернулась к обычной работе.
Автор: Дрокина Татьяна