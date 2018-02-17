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Специалист рассказал о темной материи и "микромире"
Доктор физико-математических наук Дмитрий Казаков рассказал о темной материи и «микромире». По его словам, последнее понятие является скоплением элементарных частиц с минимальными масштабами.

Специалист рассказал о темной материи и "микромире"


В астрофизике существует термин «weakly interactive massive particle», подразумевающий слабовзаимодействующую массивную частицу. Типичным ее представителем является фотино суперсимметричности. Данные частицы могут быть основной так называемой темной матери, образуя гало Галактики. Оно примерно в 5 раз больше размера скопления, ввиду чего частицы в нем двигаются с огромной скоростью. По словам Казакова, в настоящее время исследователи по всему миру проводят исследования для того, чтобы найти доказательства существования темной материи.

В уравнениях Эйнштейна имеется так называемая космологическая постоянная. Она имеет небольшие размеры, что остается главной загадкой для физиков. Ранее считалось, что ее величина равна нулю точности, но доказать это невозможно. Одной из главных задач физики и космологии является определение показателей постоянной, что даст возможность найти подтверждение или опровержение существования темной материи.

Автор: Махов Артем
Вчера, 23:41
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