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Стартовали продажи седана Hyundai Genesis G80 с дизельным мотором
На рынке Южной Кореи официально стартовали продажи седана Hyundai Genesis G80 с дизельным мотором. При этом в России появления такой модификации ждать не стоит, по крайней мере, в ближайшем будущем, уверены эксперты.

Стартовали продажи седана Hyundai Genesis G80 с дизельным мотором

Hyundai Genesis G80 на домашнем рынке имеет дизельный двигатель объемом 2.2 литра, способный при 441 Нм генерировать порядка 202 лошадиных сил. Мотор отвечает стандарту Euro 6, отличается бесшумной работой и плавностью. В базовом же варианте седан оснащен установкой объемом 3.3 литра, выдающей 282 “лошадки”. Стоимость варианта с дизельным силовым агрегатом составит в Южной Корее 51,7 млн вон, что эквивалентно более чем 2,7 млн рублей.

Если посчитать совокупность версий Genesis G80 на разных рынках, то всего модель доступна с шестью вариантами моторов. Однако накануне на тестах удалось заметить еще один “мул” G80 от Hyundai, и, хотя он имел намек на установленный под капотом “дизель”, эксперты не исключают возможности появления седана с гибридной силовой установкой.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 01:32
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