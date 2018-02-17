Иван Ургант необычно поздравил с днем рождения Гарика Мартиросяна
Известный российский ведущий Иван Ургант очень необычно поздравил с днем рождения своего друга-юмориста Гарика Мартиросяна. 14 ферваля, в День влюбленных, юмористу исполнилось 44 года.
Телеведущий показал татуировку на руке, имеющую форму сердечка с выбитым именем Мартиросяна по центру. В честь именин друга Ургант и опубликовал на личной странице в интернете снимок, на котором показал татуировку на руке. Пользователи однако догадались, что это работа фоторедактора.
Такая идея понравилась и самому виновнику торжества, и его супруге, а также фанатам ведущего. Поклонники отметили, что поступки товарищей всегда приносят удовольствие и дарят отличное настроение, особенно, когда это происходит в праздник.
Пользователи пожелали имениннику здоровья, счастья, успехов в творчестве и позитивного настроя. Эта публикация облетела интернет и собрала множество лайков и приятных комментариев.
Телеведущий показал татуировку на руке, имеющую форму сердечка с выбитым именем Мартиросяна по центру. В честь именин друга Ургант и опубликовал на личной странице в интернете снимок, на котором показал татуировку на руке. Пользователи однако догадались, что это работа фоторедактора.
Такая идея понравилась и самому виновнику торжества, и его супруге, а также фанатам ведущего. Поклонники отметили, что поступки товарищей всегда приносят удовольствие и дарят отличное настроение, особенно, когда это происходит в праздник.
Пользователи пожелали имениннику здоровья, счастья, успехов в творчестве и позитивного настроя. Эта публикация облетела интернет и собрала множество лайков и приятных комментариев.
Автор: Дрокина Татьяна