В Ставропольском крае мужчина воровал с карты возлюбленной детское пособие
В правоохранительных органах сообщили, что в Ставропольском крае мужчина воровал с банковской карты возлюбленной детское пособие. С заявлением в полицию Красногвардейского района обратилась 20-летняя девушка.
Через некоторое время правоохранители установили, что деньги со счета снимал 20-летний возлюбленный молодой мамы. Он не остановился перед тем, что карта была поломана, но он склеил ее скотчем. Парень не один раз обналичивал средства и в общей сложности снял 18 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемому инкриминируют кражу.
Через некоторое время правоохранители установили, что деньги со счета снимал 20-летний возлюбленный молодой мамы. Он не остановился перед тем, что карта была поломана, но он склеил ее скотчем. Парень не один раз обналичивал средства и в общей сложности снял 18 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемому инкриминируют кражу.
Автор: Сергей Сидорин