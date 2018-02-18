Следующая игра студии Remedy выйдет в 2019 году
Инженеры студии Remedy создают одиночную кампанию сетевого шутера от первого лица CrossFire 2, он будет доступен в 2019 году. Наряду с этим специалисты совершенствуют собственный движок Northlight.
В финансовом отчете, опубликованном финской студией Remedy Entertainment, указывается, что размер чистой выручки компании на протяжении 2017 года показал рост на 4,6%, составив в максимуме 17,2 млн евро. Согласно документу, основная часть суммы составляет финансирование издателей, в меньшей степени это касается реализации выпущенных игр. Наряду с этим произошло снижение прибыли из-за проекта, получившего кодовое наименование P7, студия самостоятельно оплачивает связанные с ним расходы. Особо отмечено, что работа над продуктом продолжается, релиз ожидают в 2019 году под эгидой издательства 505 Games, причём на всех основных платформах.
В 2018 года Remedy продолжает работу над CrossFire 2. С декабря 2017 года инженеры начали подготовку к ещё одному коммерческому проекту, о нём не сообщается никаких подробностей. Штат сотрудников увеличили со 135 до 149 человек, это вызвало необходимость искать для офиса новое помещение. Особо отмечено, что в дальнейшем планируется провести очередное расширение персонала.
В финансовом отчете, опубликованном финской студией Remedy Entertainment, указывается, что размер чистой выручки компании на протяжении 2017 года показал рост на 4,6%, составив в максимуме 17,2 млн евро. Согласно документу, основная часть суммы составляет финансирование издателей, в меньшей степени это касается реализации выпущенных игр. Наряду с этим произошло снижение прибыли из-за проекта, получившего кодовое наименование P7, студия самостоятельно оплачивает связанные с ним расходы. Особо отмечено, что работа над продуктом продолжается, релиз ожидают в 2019 году под эгидой издательства 505 Games, причём на всех основных платформах.
В 2018 года Remedy продолжает работу над CrossFire 2. С декабря 2017 года инженеры начали подготовку к ещё одному коммерческому проекту, о нём не сообщается никаких подробностей. Штат сотрудников увеличили со 135 до 149 человек, это вызвало необходимость искать для офиса новое помещение. Особо отмечено, что в дальнейшем планируется провести очередное расширение персонала.
Автор: Семен Зайцев