В Твери маршрутка протащила за автобусом пассажира, не успевшего выйти
В Твери маршрутный автобус протащил за собой пассажира, который не успел выйти. По информации от местной прессы, на место пришлось вызывать медиков из-за полученных мужчиной травм.
В локальной прессе сообщили, что водитель не дождался, пока пассажир выйдет наружу, ввиду чего закрыл дверь и начал двигаться вперед. В итоге мужчину зажало между створками. Автобус проехал несколько метров, после остановился.
Инцидент произошел на проспекте Победы рядом с бассейном «Радуга». На снимках с места происшествия видно, что водитель решил убрать номер маршрута после аварии. Также на месте были замечены сотрудники ГИБДД и медики.
В локальной прессе сообщили, что водитель не дождался, пока пассажир выйдет наружу, ввиду чего закрыл дверь и начал двигаться вперед. В итоге мужчину зажало между створками. Автобус проехал несколько метров, после остановился.
Инцидент произошел на проспекте Победы рядом с бассейном «Радуга». На снимках с места происшествия видно, что водитель решил убрать номер маршрута после аварии. Также на месте были замечены сотрудники ГИБДД и медики.
Автор: Махов Артем