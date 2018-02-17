Политолог оценил озвученные главой МИД Германии условия снятия санкций с РФ
Политолог Александр Асафов считает озвученные главой МИД Германии слова о снятия с РФ санкций “ожидаемыми” и “последовательными”. Такое мнение эксперт выразил в беседе с представителями RT.
По словам Асафова, не раз немецкие бизнесмены и политики выражали призыв снять с России санкции. Для Германии такие ограничения против РФ невыгодны, и восстановление связей с Москвой поможет осуществлять движение в экономическом направлении. “Им понятно, что существующий пакет санкций обслуживает интересы исключительно США. Поэтому это довольно последовательное и ожидаемое заявление”, — подчеркнул политолог.
Асафов при этом не исключает, что Вашингтон со своей стороны намерен всячески препятствовать отмене ограничительных мер. Одновременно с этим, к обсуждению отказа от санкций могут подключиться и другие страны “старой” Европы, среди которых и Франция.
Глава МИД Германии Зигмар Габриэль прежде в рамках Мюнхенской конференции допустил снятие с РФ санкций в случае, если в Донбасс удастся ввести миссию ООН.
По словам Асафова, не раз немецкие бизнесмены и политики выражали призыв снять с России санкции. Для Германии такие ограничения против РФ невыгодны, и восстановление связей с Москвой поможет осуществлять движение в экономическом направлении. “Им понятно, что существующий пакет санкций обслуживает интересы исключительно США. Поэтому это довольно последовательное и ожидаемое заявление”, — подчеркнул политолог.
Асафов при этом не исключает, что Вашингтон со своей стороны намерен всячески препятствовать отмене ограничительных мер. Одновременно с этим, к обсуждению отказа от санкций могут подключиться и другие страны “старой” Европы, среди которых и Франция.
Глава МИД Германии Зигмар Габриэль прежде в рамках Мюнхенской конференции допустил снятие с РФ санкций в случае, если в Донбасс удастся ввести миссию ООН.
Автор: Марина Вебер