В Санкт-Петербурге гость из Орла убил вилкой друга
В Санкт-Петербурге местный житель в процессе пьяной ссоры был убит своим гостем из Орла. Пенсионер, получив множественные удары вилкой, скончался на месте. Подозреваемого задержали.
Как выяснилось, убийство произошло ночью 17 февраля. Житель Орла пришел в гости к петербуржцу. Знакомые выпивали, а потом между ними возникла стычка. Доза спиртного обострила конфликт, перепалка на словах быстро переросла в драку. В результате ссоры хозяин расположенной на Загородном проспекте квартиры получил несколько ударов вилкой. Гость столовым прибором нанес товарищу массу ран, от которых пенсионер скончался. Полиция задержала подозреваемого мужчину.
Сейчас он находится под арестом, а причины и обстоятельства случившегося полиция выясняет. Подробности гибели петербуржца не разглашаются, полицейские официально не комментируют инцидент.
Как выяснилось, убийство произошло ночью 17 февраля. Житель Орла пришел в гости к петербуржцу. Знакомые выпивали, а потом между ними возникла стычка. Доза спиртного обострила конфликт, перепалка на словах быстро переросла в драку. В результате ссоры хозяин расположенной на Загородном проспекте квартиры получил несколько ударов вилкой. Гость столовым прибором нанес товарищу массу ран, от которых пенсионер скончался. Полиция задержала подозреваемого мужчину.
Сейчас он находится под арестом, а причины и обстоятельства случившегося полиция выясняет. Подробности гибели петербуржца не разглашаются, полицейские официально не комментируют инцидент.
Автор: Дрокина Татьяна