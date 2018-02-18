Голливудский актер Джон Траволта отмечает 64-й день рождения
Сегодня свой 64-й день рождения празднует американский актер Джон Траволта. За свою карьеру он успел сняться более чем в 20 картинах у многих известных режиссеров Голливуда.
Джон Джозеф Траволта родился в штате Нью-Джерси. В его семье было шестеро детей, ввиду чего будущему актеру не уделяли достаточное количество внимания. В раннем возрасте Траволта отправился в школу танцев. Он выступал профессионально с шести лет, но по завершению обучения решил заняться актерской деятельностью. В 1975 году он появился в мюзикле «Возвращайся назад, Котер». После этого его пригласили в картину «Дождь Дьявола».
Известность Траволте принес фильм «Остаться в живых», вышедший в 1983 году. После этого он начал появляться во многих голливудских картинах. На пике популярности Траволта оказался после роли в фильме Квентина Тарантино «Криминальное чтиво». В 2000 году он выступил продюсером картины «Поле битвы – Земля», но его работа не была тепло встречена критиками.
Джон Джозеф Траволта родился в штате Нью-Джерси. В его семье было шестеро детей, ввиду чего будущему актеру не уделяли достаточное количество внимания. В раннем возрасте Траволта отправился в школу танцев. Он выступал профессионально с шести лет, но по завершению обучения решил заняться актерской деятельностью. В 1975 году он появился в мюзикле «Возвращайся назад, Котер». После этого его пригласили в картину «Дождь Дьявола».
Известность Траволте принес фильм «Остаться в живых», вышедший в 1983 году. После этого он начал появляться во многих голливудских картинах. На пике популярности Траволта оказался после роли в фильме Квентина Тарантино «Криминальное чтиво». В 2000 году он выступил продюсером картины «Поле битвы – Земля», но его работа не была тепло встречена критиками.
Автор: Махов Артем