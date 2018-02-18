Hyundai разработал две версии Sonata с гибридным мотором
Корейский автопроизводитель Hyundai разработал две версии Sonata с гибридным мотором. Автомобили имеют разную мощность силовой установки.
В экстерьере произошли некоторые изменения: поменялся внешний вид радиаторной решетки, светодиодные фары стали более эффективными, новый стиль получили диски, размерностью R16 и R17. Комфорта добавит улучшенный экран борткомпьютера, новый руль, инженеры переработали подвеску автомобиля и перенастроили рулевое управление. Электронная начинка дополнилась системой, предотвращающей лобовой удар и более функциональным мультимедийным центром с предупреждением о наличии пробок на дорогах.
В движение более слабую гибридную версию Hyundai Sonata приводит 2-литровый бензиновый и электрический мотор общей мощностью 195 л.с. с 6 ступенчатой АКПП, аккумулятор имеет объем 1,8 кВтч. Более мощная версия имеет отдачу в 204 л.с. и батарею 9,8 кВтч, если отключить бензиновый двигатель, на одном электромоторе эта модель проедет 43 000 метров.
В экстерьере произошли некоторые изменения: поменялся внешний вид радиаторной решетки, светодиодные фары стали более эффективными, новый стиль получили диски, размерностью R16 и R17. Комфорта добавит улучшенный экран борткомпьютера, новый руль, инженеры переработали подвеску автомобиля и перенастроили рулевое управление. Электронная начинка дополнилась системой, предотвращающей лобовой удар и более функциональным мультимедийным центром с предупреждением о наличии пробок на дорогах.
В движение более слабую гибридную версию Hyundai Sonata приводит 2-литровый бензиновый и электрический мотор общей мощностью 195 л.с. с 6 ступенчатой АКПП, аккумулятор имеет объем 1,8 кВтч. Более мощная версия имеет отдачу в 204 л.с. и батарею 9,8 кВтч, если отключить бензиновый двигатель, на одном электромоторе эта модель проедет 43 000 метров.
Автор: Северов Андрей