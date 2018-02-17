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Дэниел Крэйг выставил на продажу свой личный Aston Martin Vanquish
Дэниел Крэйг, известный по роли Джеймса Бонда, выставил на продажу свой личный эксклюзивный Aston Martin Vanquish. Примечательно, что указанная модель имеет серийный номер 007.

Дэниел Крэйг выставил на продажу свой личный Aston Martin Vanquish

Aston Martin Vanquish создавался специально с учетом параметров и пожеланий Дэниела Крэйга. По словам самого актера, езда за рулем этого авто принесет водителю неподдельное удовольствие. Стоимость эксклюзивной машины составит порядка 400 тысяч долларов, а ее продажа пройдет в рамках аукциона Christie's. Торги официально состоятся уже 20 апреля этого года в Нью-Йорке, США.

Вырученные на реализации Aston Martin Vanquish средства Дэниел Крэйг намеревается потратить на благотворительные цели. В частности, деньги переведут на счет организации Opportunity Network. Последняя пытается поддерживать студентов из неблагополучных районов, способствуя достижению такими учащимися академических и профессиональных успехов. Крэйг также является одним из членов совета директоров вышеуказанной организации, как и его супруга.

Автор: Марина Вебер
Вчера, 19:20
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