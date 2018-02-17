СМИ: Железнодорожная цистерна взорвалась в Саратове
В Саратове взорвалась железнодорожная цистерна. Информация о масштабном инциденте появилась в локальном сегменте социальных сетей.
Официальные сведения о происшествии пока не были обнародованы. По предварительным данным, в результате масштабного инцидента началось возгорание, из-за чего огонь перекинулся на еще 4 аналогичных объекта. Общая площадь пожара составила более 350 квадратных метров. Причины взрыв и его последствия пока остаются неизвестными.
Также местные издания сообщили, что на место инцидента выехали спасатели с химической лабораторией, которая, вероятнее всего, будет использоваться для устранения последствий взрыва. Официальные сведения по поводу пострадавших пока отсутствуют.
Официальные сведения о происшествии пока не были обнародованы. По предварительным данным, в результате масштабного инцидента началось возгорание, из-за чего огонь перекинулся на еще 4 аналогичных объекта. Общая площадь пожара составила более 350 квадратных метров. Причины взрыв и его последствия пока остаются неизвестными.
Также местные издания сообщили, что на место инцидента выехали спасатели с химической лабораторией, которая, вероятнее всего, будет использоваться для устранения последствий взрыва. Официальные сведения по поводу пострадавших пока отсутствуют.
Автор: Махов Артем