В России 18 февраля православные отмечают Прощеное воскресенье
Прощеное воскресенье является днём, предшествующим Великому посту, в российских церквях в ходе литургии читается Евангелие с частью из Нагорной проповеди. В нём указывается на прощение всех обид ближним, без этого люди не могут получить прощение грехов.
Согласно давних традиций на Руси постились всегда, думая о собирании сокровищ небесных. Христиане имеют обычай просить в Прощеное воскресенье друг у друга простить грехи, забыть о неведомых и ведомых обидах. Предпринимаются меры к примирению с враждующими. День, предшествующий началу Великого поста, церковь именует Неделя сыропустная, заканчивается употребление продуктов из молока. После завершения вечернего богослужения в российских храмах совершают специальный чин прощения. Священнослужители и прихожане взаимно спрашивают прощения друг у друга. Это крайне важно для вступления в Великий пост с чистой душой, необходимо также примириться со всеми ближними.
Пост, по Евангелию, произносимым Церковью, является временем, удобным для стяжания всяческих духовных сокровищ. Данный период особенно хорош для собирания, а также увеличения временных благ. Прощеное воскресенье является истинным днём для святых дел.
Согласно давних традиций на Руси постились всегда, думая о собирании сокровищ небесных. Христиане имеют обычай просить в Прощеное воскресенье друг у друга простить грехи, забыть о неведомых и ведомых обидах. Предпринимаются меры к примирению с враждующими. День, предшествующий началу Великого поста, церковь именует Неделя сыропустная, заканчивается употребление продуктов из молока. После завершения вечернего богослужения в российских храмах совершают специальный чин прощения. Священнослужители и прихожане взаимно спрашивают прощения друг у друга. Это крайне важно для вступления в Великий пост с чистой душой, необходимо также примириться со всеми ближними.
Пост, по Евангелию, произносимым Церковью, является временем, удобным для стяжания всяческих духовных сокровищ. Данный период особенно хорош для собирания, а также увеличения временных благ. Прощеное воскресенье является истинным днём для святых дел.
Автор: Семен Зайцев